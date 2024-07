Fünf Ratsmitglieder sind am Montagabend verpflichtet worden. Nun soll die Werbetrommel für bürgerschaftliches Engagement gerührt werden. Im Idealfall wird sogar ein Ortsbürgermeisterkandidat gefunden. Frustriert ist man trotzdem.

Andreas Burchert, Patrick Höbel, Dirk Müller, Sascha Rübel und Bianca Schneidereit gehören dem neuen Gemeinderat Oberstaufenbach an. In der konstituierenden Sitzung am Montag