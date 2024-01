Der Förderverein Alte Welt Museum Nußbach hat sich personell neu aufgestellt. Viel wichtiger aber: Der Museumsbetrieb kann weiter fortgesetzt werden – dank vieler helfender Hände.

Hat sich jemand „verhaspelt“, vielleicht „verzettelt“ oder „spinnen die“ einfach? Nichts davon trifft auf die Macher des Alte Welt Museums zu. Die Grundlage dieser heute noch gebräuchlichen Ausdrücke liegt in der Entwicklung vom Flachs zum Textil. Im Haus Wildanger lassen sich diese Ursprünge – teils auch sprachliche Entgleisungen, wie „alte Knacker“ und „altes Reff“ – neben vielem anderen auch in Zukunft ergründen. Denn der Förderverein Alte Welt Museum Nußbach hat einen neuen Vorstand gefunden und wird die Türen im Haus Wildanger wieder regelmäßig jeden zweiten Sonntag im Monat öffnen.

Dabei sah es zwischenzeitlich nicht allzu gut für den Verein aus. Gründungsmitglied Thomas Grüne hatte die Geschicke des Fördervereins mehr als 20 Jahre lang geleitet. Der Vorsitzende musste sein Amt aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Die Suche nach einem Nachfolger war lange nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch die Auflösung des Vereins im Raum stand.

Angebote online, aber auch direkt vor Ort

So weit wollten es die Museumsmacher letztlich nicht kommen lassen. Sie haben nun die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. „Die Zusammenarbeit soll Hand in Hand gehen. Es soll nicht mehr nur einer den Hut aufhaben“, sagte die im November zur Ersten Vorsitzenden gewählte Helga Grüne. Sie hatte bereits eine Vorstellung von den Aufgaben, die sie an der Spitze des Vereins erwarten. Denn sie ist die Frau des heutigen Ehrenvorsitzenden Thomas Grüne.

Helga Grüne erhält zudem Unterstützung von der Zweiten Vorsitzenden, Marina Augustin, und weiteren Personen, die sich als Museumsführer engagieren werden. So habe jeder Ehrenamtler weniger Termine – die Tätigkeit solle schließlich auch Spaß machen. Neben dem Ehepaar Grüne und Augustin wird künftig Sandra Schneider das Projekt unterstützen. Ihr sei es ein Anliegen, dass Wissen nicht nur online erworben wird, sondern direkt vor Ort. „Wir zeigen, wie viel Arbeit und Kraft früher nötig war und wie gut es uns heute geht.“ Der frühere Ortsbürgermeister und Mit-Initiator der Alte-Welt-Initiative, Rudi Zapp, ist ebenfalls mit von der Partie. Ihm liegt das Museum sowohl als Teil der Ortsmitte als auch als Alte-Welt-Anlaufstelle am Herzen, um die Region nach innen und außen bekannter zu machen. Auch der gelernte Weber Axel Süß wird Termine als Museumsführer anbieten. „Das macht richtig Spaß mit dem Team.“ Das bestätigt auch Curd Zydek aus Ramstein-Miesenbach, der als neues Vereinsmitglied in den Museumsbetrieb einsteigt. „Ich bin an sich kein Vereinsmensch“, aber die Gruppe habe ihm sofort zugesagt, ebenso wie Geschichte sowie die Menschen dazu lebendig zu halten und authentisch am Exponat statt über Onlinesuchen zu präsentieren.

Sonderaustellung zum Thema Bierkrüge

Neben dem Fokus auf Flachs und Leinen, deren Aufbereitung bis zum Textil und weiteren historischen Besonderheiten soll es auch immer wieder spezielle Ausstellungen geben. Aktuell sind noch rund 250 Bierkrüge in verschiedenen Farben und Formen zu bestaunen. Auch künftig sollen Sonderausstellungen angeboten werden. Der Verein sei gut vernetzt, es mangele nicht an Leihgebern.

Die Geschichte Nußbachs, auf dem Weg zum Dachgeschoss aktuell noch auf Plakaten präsentiert, soll in Zukunft moderner gestaltet und über Tablets gezeigt werden. Während an dieser Stelle die Digitalisierung Einzug halten könnte, sollen die Exponate weiter erlebt werden können – beispielsweise wie sich Flachs in den verschiedenen Verarbeitungsstadien anfühlt. Es gibt bereits Ideen und Visionen, die das Team umtreiben, um die Alte Welt noch mehr in den Fokus zu rücken, das Museum als kulturellen Schwerpunkt zu etablieren.

Info

Geöffnet ist das Museum jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich unter altewelt-museum@web.de. Einzelpersonen zahlen keinen Eintritt, werden aber um Spenden gebeten. Geführte Gruppen zahlen 2,50 Euro pro Person. Weitere Informationen unter www.altewelt-museum-nussbach.de