Schüler der Berufsbildenden Schule haben Rätsel ersonnen, das Musikantenlandbüro die Geschichte beigesteuert: Fertig ist der Escape Room, in dem es ab sofort gilt, den Fluch des Wandermusikanten-Kapellmeisters zu brechen.

„Music is the key“ – Musik ist der Schlüssel. So ist der Escape Room zum Thema Wandermusikanten überschrieben. Fluchtraum ist die wörtliche Übersetzung der Herausforderung,