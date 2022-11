Während rundum noch gewerkelt wird, gehen im brandneuen Einkaufsmarkt nun Kunden ein und aus: Auf dem früheren Emrich-Areal am Rosengarten hat am Dienstag ein Netto-Markt eröffnet. Mit leichter Verspätung hat Netto seine erste Filiale in der Kreisstadt geöffnet. Das war schon für Oktober geplant, hat sich allerdings verzögert. Am Dienstag aber herrschte reges Kommen und Gehen im Erdgeschoss des Neubau-Komplexes, den die Firma P.A. Budau anstelle der früheren Hotel- und Gaststättengebäude errichtet hat.

Netto hält nach eigenen Angaben auf gut 800 Quadratmetern Fläche eine Auswahl von 5000 verschiedenen Artikeln bereit. Elf Köpfe zählt das Mitarbeiter-Team, wie Marktleiterin Daniela Hermann sagte. Allerdings seien noch weitere nötig. „Wir suchen noch, vor allem auch Aushilfen“, betonte Hermann.