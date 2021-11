Dorfplaner Klaus Dockendorf stellte dem Ortsgemeinderat sein Konzept zur Gestaltung des neuen Dorfplatzes vor. Um den Dorfplatz anzulegen, soll ein altes Bauernhaus in der Ringstraße abgerissen werden, das die Ortsgemeinde bereits gekauft hat. In den vorigen Sitzungen war der Rat überein gekommen, dass der Torbogen des Gebäudes erhalten bleibt, genauso wie der Gewölbekeller, in dem sich einmal bis zu 15 Personen treffen könnten. Der Rat finde die Pläne gut, berichtet Ortsbürgermeister Peter Koch. Für den 13. Dezember seit die endgültige Beschlussfassung geplant. Dann würden Fördergelder beantragt. Seien sie bewilligt, könne mit dem Abriss begonnen werden. Der Ortsbürgermeister rechnete damit, dass der Dorfplatz in etwa zwei Jahren fertiggestellt ist.