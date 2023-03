Die Gemeinde ist seit 2019 im Dorferneuerungsprogramm, doch so richtig rund lief es bisher nicht. Die Bürger hatten bereits zahlreiche Ideen zur Verbesserung des Dorfbildes zusammengetragen, ehe die Pandemie das Projekt ausbremste. Nun sorgt eine Rechtsangelegenheit für weitere Verzögerungen. Die Gemeinde möchte einen Dorfmittelpunkt herrichten und hat den Kauf eines Gebäudes in die Wege geleitet. Allerdings wurde dann beim Kreisrechtsausschuss ein Widerspruch wegen des Vorkaufsrechts eingelegt. Ortsbürgermeisterin Klaudia Schneider sagt, dass die Gemeinde ihr Ziel dennoch weiterverfolgen will.