Im Kreis Kusel gibt es einen neuen, bestätigten Corona-Fall. Wie die Kreisverwaltung gestern Nachmittag mitgeteilt hat, ist die Neuinfektion in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein festgestellt worden. Damit steigt die Anzahl der Corona-Fälle im Kreis Kusel auf insgesamt 116. Während in der VG Kusel-Altenglan seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 54 Fälle und in der VG Oberes Glantal 45 Infizierte gezählt wurden, ist der aktuelle Fall erst der 17. in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.