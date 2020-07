In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gibt es einen neuen, bestätigten Corona-Fall. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Damit steigt die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen auf insgesamt 97 an. Die bislang letzten Infektionen waren am 1. Juli aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet worden. Laut Kreisverwaltung befinden sich derzeit sechs Menschen in Quarantäne.