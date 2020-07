Es gibt einen neuen bestätigten Corona-Fall in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mitgeteilt. Erst am Mittwoch hatte es einen weiteren Fall im Norden des Kreises gegeben. Damit ist die Anzahl der mit dem Virus infizierten Personen im Landkreis auf 98 angestiegen, sieben befinden sich zurzeit in Quarantäne.