Ulrich Büttner hat „Uli’s Teufelsgrill“ in der Glanstraße 52 in der Nähe des neuen Kuseler Verkehrskreisels eröffnet.

Vorher wurde der Imbiss 18 Jahre als „Drumm’s Teufelsgrill“ geführt. Den Name hatte Büttners Vorgänger gewählt, da er im Stadion des 1. FC Kaiserslautern ein Imbissstand führte.

Büttner ist schon seit mehr als vier Jahrzehnten in der Gastronomie tätig. Allein 15 Jahre lang betrieb er in der Vorderpfalz einen Partyservice, ehe er vor zehn Jahren in die Westpfalz in die Heimat seiner Lebensgefährtin zog, wo er als Küchenleiter im Altenzentrum Meisenheim arbeitete.

Nun hat er erneut den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. „Uli’s Teufelsgrill“ hat 24 Sitz- und zehn Stehplätze, die aktuell wegen der Coronabeschränkungen nicht zur Verfügung stehen. Büttner bietet daher mehrere hausgemachte Gerichte im Abholservice an.