In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal startet der Arbeitskreis Wirtschaft. Neben Ratsmitgliedern gehören Unternehmer und Verbandsvertreter dem Gremium an.

Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat die Mitglieder des neuen Arbeitskreises Wirtschaft benannt. Das Gremium soll den Rat künftig in Fragen der Wirtschaftsförderung beraten. Die Zustimmung erfolgte in der jüngsten Ratssitzung per Akklamation.

Bereits zu Beginn der Legislaturperiode hatte der Rat beschlossen, einen Arbeitskreis Wirtschaft zu gründen. Ziel ist es, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Fachkräfte in der Region zu halten und eine Ausbildungsinitiative auf den Weg zu bringen. Zudem soll der Arbeitskreis Impulse geben und Ideen entwickeln, wie die Wirtschaft in der Region gefördert und Gewerbegebiete weiterentwickelt werden können.

Das sind die Mitglieder des Arbeitskreises

Für den Arbeitskreis konnten sich Gewerbetreibende sowie Inhaber von Firmen und Betrieben melden. Die Anzahl der Mitglieder aus der Wirtschaft soll auf zehn begrenzt bleiben, da ein zu großer Kreis das Arbeiten erschwere.

Dem Arbeitskreis aus dem Bereich Wirtschaft gehören Gerhard Gries von der Metzgerei Gries in Waldmohr, Thomas Ulrich vom Bauern- und Winzerverband Kreisverband Kusel aus Langenbach, Elektrotechnikmeister David Vogel aus Schönenberg-Kübelberg, Andreas Böhnlein, Geschäftsführer von Minitec in Schönenberg-Kübelberg, sowie Timo Kreuscher, Vertriebsleiter bei SBN Wälzlager in Schönenberg-Kübelberg, an. Hinzu kommen Veronika Pommer, Regionalleiterin der IHK Pfalz in Kaiserslautern, und Jan Leyser, Bereichsleiter der Handwerkskammer Pfalz in Kaiserslautern.

Aus den Fraktionen entsenden CDU, SPD, FWG, Bündnis 90/Die Grünen und AfD jeweils Vertreter und Stellvertreter in den Arbeitskreis. Das sind für die CDU Thomas Wolf und Lydia Fischer, für die SPD Charlotte Jentsch und Michael Grimm, für die FWG Margot Schillo und Rainer Krupp, für Bündnis 90/Die Grünen Katja Daish und Oliver Gretzschel sowie für die AfD Alwin Zimmer und Misch Recktenwald.