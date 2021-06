Mit zwei riesigen Mobilkränen wurde bei der Firma KOB in Wolfstein ein neuer, 32 Meter hoher Abluftkamin errichtet. In unserem Bild bereiten Monteure der Firma Nießing aus Borken-Marbeck (Nordrhein-Westfalen) gerade ein 15 Meter langes Teilstück für den Einbau vor. Der neue Kamin ersetzt die in den 1970er Jahren gebauten Anlage, an der die Dampfproduktion des Unternehmens angeschlossen ist. Der ursprüngliche Kamin war auf eine Befeuerung mit Schweröl ausgelegt. Nachdem das Unternehmen vor Jahren schon auf Gasbetrieb umgestellt wurde, war bei der Neuerrichtung keine so große Bauhöhe mehr erforderlich. KOB produziert den für die Textilproduktion erforderlichen Dampf und heizt mit der Abwärme die Gebäude. Der neue Kamin besteht aus zwei Teilstücken von 17 beziehungsweise 15 Metern Länge, hat einen Durchmesser von 70 Zentimetern und wiegt etwa 7,5 Tonnen. KOB investiert hierfür einen niedrigen sechsstelligen Betrag am Standort Wolfstein.