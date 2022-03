Waldsofa, Sonnenliege, Wellenbank, ja gar Himmelsliege werden die beliebten Rastplätze an Wanderwegen genannt. Dem Himmel nahe, an einem Wäldchen gelegen und mit Blick über den Ort hinweg zur untergehende Sonne ist eine der beiden neuen bei Rothselberg aufgestellt worden.

Sie steht am blauen Schmetterlingsrundweg der Gemeinde, südöstlich des Ortes. Drei Erlebnis- und Naturpfade hat die Gemeinde schon vor einigen Jahren angelegt, zwischen 1,2 und 3,2 Kilometern lang. Die Infotafel steht am Dorfplatz in der Friedhofstraße. Wer noch weiter gehen möchte, der kann eine etwa zehn Kilometer lange Runde Richtung Kollweiler zu den Windrädern auf dem Galgenberg drehen. Ähnlich lang ist eine Tour über den Selberg, nach Eßweiler und zurück nach Rothselberg.

Dabei kann man auch an der zweiten neu aufgestellten Relaxbank vorbeikommen. Sie wartet am Wanderparkplatz nördlich des Ortes auf Rastende. Die knapp fünf Kilometer lange Selbergrunde, die einmal rund um den Berg führt, verläuft daran vorbei. Auch ist dort der Startpunkt des Gipfelglück-Weges hinauf auf den Königsberg – derzeit noch lediglich online in der App Outdooractive zu finden, bald aber mit Markierungen, verspricht Ortsbürgermeister Rainer Mohr.

Die Gemeinde werde noch weitere Bänke aufstellen, auch Tische zum Picknicken, sagt er. „Das war der Auftakt“ – auch möglich gemacht durch eine Spende der Versicherungsagentur Thomas Engel im Ort, die etwa die Hälfte der Kosten gedeckt habe.