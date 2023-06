Vor knapp einem Jahr wurde in Langenbach die Dorfkneipe unter Regie der Gemeinde eröffnet. Offenbar wird dort so rege eingekehrt, dass nun kräftig investiert wird.

Es war in den 1970er Jahren, da herrschte in Langenbach an den Stammtischen und Kneipentheken in den Wirtshäusern reger Betrieb – auch während der Woche. Drei Möglichkeiten der Einkehr hatten die Langenbacher zu dieser Zeit, zu der auch die Kerwe noch ausgiebig gefeiert wurde. So schwofte die Dorfgemeinschaft etwa Samstagabends in „Becke“ und ließ es beim Frühschoppen ordentlich krachen. Die Kerwe gibt es noch immer, sie steigt dieses Jahr am zweiten November-Wochenende. Die einst urigen Kneipen leben jedoch nur noch in Erinnerungen.

Und doch brauchen die Menschen einen Treffpunkt, wo sie Neuigkeiten aus dem Dorfleben erfahren, wo sich „die Leit“ über kleine und große Ereignisse aus Politik und Sport unterhalten können. Ein Ort, an dem sich Kartenrunden treffen oder in geselliger Runde „Verzählsches“ gehalten wird. Ein solcher zentraler Treff fehle in Langenbach seit mehreren Jahren, wie ein Gemeindevertreter während einer Ortsgemeinderatssitzung im vergangenen Jahr im Februar eher beiläufig anmerkte. Schnell war sich der Rat einig, den kleinen Nebenraum im Dorfgemeinschaftshaus freitags und sonntags als eine Art Kneipe zu öffnen.

Dienste werden per Whatsapp vergeben

Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider suchte nach Helfern, die im Wechsel ehrenamtlich die Bewirtung übernehmen. Mittlerweile besteht ein fester Plan mit ebenso festen Öffnungszeiten. Über eine Whatsapp-Gruppe werden die Dienste vergeben. Ratsmitglied Thomas Ulrich betont im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass die Dorfkneipe nicht in Konkurrenz zur Weiherhütte steht. Gerade der sonntägliche Frühschoppen überschneide sich nicht mit den Öffnungszeiten des Ausflugslokals.

Das Angebot wird offenbar gut angenommen. Beim Besuch der RHEINPFALZ herrscht reger Betrieb. An einem Tisch gibt’s eine Kartenrunde, an einem anderen wird gemeinsam etwas getrunken. Das Angebot soll nun etwas ausgeweitet, und auch in die Dorfkneipe investiert werden. So soll die Kneipe im kommenden Jahr eine neue Theke erhalten. Ortsbürgermeister Schneider rechnet mit Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro. Keine Kosten entstehen bei den geplanten „Flammkuchen-Abenden“, die der Männerkochkurs sporadisch anbieten möchte. Schneider zufolge habe auch die Straußjugend Ideen, sich kulinarisch einzubringen. Welche, das ließ der Ortsbürgermeister offen.