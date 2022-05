„Bühne frei“ – unter diesem Motto will Michael Rothenbücher eine Theatergruppe gründen.

Termin für ein erstes Treffen ist Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Saini, Glanstraße 23, in Brücken. Das Projekt ist Teil der Initiative „Ich bin dabei“, die die Verbandsgemeinde Oberes Glantal angestoßen hat. Rothenbücher hofft, viele Mitstreiter zu finden. Ihm schwebt vor, ein Theaterstück einzustudieren und öffentlich zu zeigen. Neben Schauspielern jeglichen Alters freut er sich über Helfer hinter der Bühne: Kulissenbauer, Techniker, Souffleur, Maskenbildner oder Kostümschneider. Kontakt via Mail an

michel.rothenbuecher@web.de