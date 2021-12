Der private Anbieter Testeval hat zwei Testzentren im Kreis aufgestellt: Auf dem Parkplatz am großen Kreisel in Kusel ist Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr und an Feiertagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. In Waldmohr steht die Testeval-Station auf dem Edeka-Parkplatz, In den Zickelwiesen 17. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Infos und Registrierung via testeval.de.