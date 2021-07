Der Bosenbacher Ortsgemeinderat nahm bei seiner Sitzung am Dienstag eine Spende über 5000 Euro des Schwimmbadfördervereins an. Der Verein wurde vor sechs Jahren mit dem Ziel gegründet, die Gemeindekasse zu entlasten. Seitdem hat er mehrfach hohe Beträge gespendet. Laut Ortsbürgermeister Martin Volles wird mit dem Betrag die veraltete analoge Steuerung der Schwimmbadtechnik durch eine digitale ersetzt. In den vergangenen Jahren seien die Spenden für einige Anschaffungen verwendet worden, wie Schwimmbadsauger und Tore, mit denen der Schwimmbadbereich vom Kioskbereich getrennt werden konnte. Wie der stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Andreas Kanz mitteilt, zählt der Verein aktuell 200 Mitglieder. Seit der Vereinsgründung seien fast 20.000 Euro gespendet worden.