Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Tankstellen-Neubau der Firma Preis in Lauterecken sind in dieser Woche die Tanks angeliefert worden. Künftig gibt es auf dem Grundstück auch einen 60.000-Liter-Heizöltank. Von dem Zwischenlager aus will das Unternehmen mit seinen Lastwagen Privatkunden im Nordkreis bedienen.

Für die eigentliche Tankstelle vorgesehen sind die beiden Kraftstofftanks mit zwei 60-Kubikmeter-Behältern: Einer mit zwei Kammern für Diesel (40.000 Liter) und Diesel-Premium (20.000