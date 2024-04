In Konken soll in der Gewanne „In der Katz“ eine Streuobstwiese angelegt werden. Das Projekt sei eine Ausgleichsmaßnahme für das Neubaugebiet Breitwies, informierte Ortsbürgermeister Christian Gießler im Gemeinderat. Insgesamt sollen 38 Obstbäume auf dem Gelände Richtung Heuhotel gepflanzt werden. Der Auftrag für 6200 Euro ging an einen Landschaftsgärtner aus Rutsweiler.