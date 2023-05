Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein größeres Bauvorhaben steht ab September in der Stadt an. Dann werden die Bruch- und die Talstraße neugestaltet. Diese sollen in das große Ensemble rund um den Marktplatz eingebunden werden. Doch auch in andere Projekte wird investiert.

Die Bruch- wie die Talstraße wird künftig verkehrsberuhigt sein. Aus den Plänen geht hervor, dass die Bruchstraße zudem leicht verschwenkt werden soll. Optisch sollen beide