Gut 1,5 Millionen Euro sind geflossen in die erste Sportarena, die den Namen des Fußball-Weltmeisters trägt. Dass das Miroslav-Klose-Stadion nun ausgerechnet in Kusel zu finden ist, verwundert kaum, ist doch der 137-fache Nationalspieler und WM-Rekordtorschütze in der westpfälzischen Kreisstadt groß geworden.

Dass die Anlage am Schulzentrum Roßberg seinen Namen trage, sei ihm eine große Ehre, ließ Klose ausrichten. Zur Eröffnung war er am Freitag nicht gekommen. Das werde er aber nachholen, hatte er vorab schriftlich versichert.

Der heute 44-Jährige hatte einst die Schule auf dem Roßberg besucht und war auch über den damaligen Hartplatz geflitzt. Wo um rote Erde herum Wildwuchs herrschte, findet sich jetzt ein Kunstrasenfeld samt Laufbahn, bestens geeignet für Ballsport und leichtathletische Disziplinen.