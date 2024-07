Die ersten Gespräche sind vereinbart, und die Redaktion ist sehr gespannt, was uns in alten Bauernhäusern, in mediterranen oder Bauern-Gärten und sogar einem früheren Gefängnis erwartet. Wer noch teilnehmen möchte und uns seine Lieblingsecke im Haus, auf dem Hof oder im Garten zeigen möchte, kann sich gerne noch melden.

In den Sommerferien – und vielleicht sogar darüber hinaus – wollen wir in der Serie „Haus und Hof“ gerne Einblicke in die Lebenswelten unserer Leserinnen und Leser geben. Ob umgebaute Scheune, neue Villa oder verträumter Garten: Was sind Ihre Lieblingsplätze in den eigenen vier Wänden und direkt drumherum? Vielleicht ein großer Gemüsegarten, der mit viel Aufwand gepflegt wird, oder der ausgebaute Dachboden? Der Whirlpool mit Ausblick ins Tal oder das Lesezimmer mit Erker? Das und noch viel mehr ist denkbar, wie die ersten Leserzuschriften schon zeigen.

Die Redakteurin und die Redakteure kontaktieren nun nach und nach die Haus- und Gartenbesitzer und wir sprechen unter anderem ab, welchen Kuchen wir zum Termin mitbringen. Schließlich ist das Teil des Deals: Sie, liebe Leserinnen und Leser, öffnen uns die Hof-, Haus- oder Gartentür, und wir bringen einen Kuchen zum Gespräch mit. Selbstverständlich selbst gebacken*. Dubbetassen haben wir ebenfalls im Gepäck. Lust bekommen? Melden Sie sich gern mit einer kurzen E-Mail (gern mit Fotos) an redkus@rheinpfalz.de.

*Wenn nicht direkt von einem Redaktionsmitglied, dann in der Regel von nahen Angehörigen mit reichlich Back-Erfahrung wie Ehefrau oder Mutter.