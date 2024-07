Längst nicht jeden zieht’s in den Sommerferien in die Ferne. Und selbst wenn: Zuhause ist es doch am Schönsten! Nicht wenige von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, haben viel Zeit und Mühe, oft auch Geld, investiert, um die eigenen vier Wände und den Garten drumherum nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Über die Sommerferien wollen wir – Ihre Unterstützung vorausgesetzt – gern interessante Häuser und Gärten vorstellen. Ob es eine umgebaute Scheune ist, in der die Couch dort steht, wo früher Kühe lagen, oder ein besonders energieeffizienter Neubau. Ob es wilde Blumenwiese voller Insekten ist oder großer Nutzgarten – wir sind gespannt, wer uns Haus und/oder Hof zeigt und seine Geschichte mit anderen Leserinnen und Lesern teilen möchte.

DIE RHEINPFALZ kümmert sich um Kuchen

Als gute Gäste bringen wir – natürlich nach Absprache – Geschirr mit (also mehrere der beliebten RHEINPFALZ-Dubbetassen) und wir kümmern uns um den Kuchen. Wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich bitte per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Gerne schon mit einem oder zwei Fotos von Haus, Hof oder Garten. Um die Details zu besprechen, brauchen wir von Ihnen noch eine Telefonnummer.

Wir sind gespannt, welche (und ob sich überhaupt) Türen und Tore für die RHEINPFALZ-Redaktion öffnen. Und keine Angst, wir wollen nicht in jedes Zimmer einen Blick werfen! Aber ihre Lieblingsecken in „Haus und Hof“, die möchten wir dann schon sehen ...