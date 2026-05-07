Die Westpfalz-Klinikum Medizinische Versorgungszentrum Kusel GmbH hat in Kusel eine radiologische Praxis eröffnet. Die Praxis befindet sich in den Räumen des Westpfalz-Klinikums und geht ab Mittwoch, 13. Mai, in den aktiven Betrieb, teilte die Pressestelle des Konzerns mit.

Zunächst werde die Praxis Untersuchungen mittels Magnetresonanztomografie (MRT) und Computertomografie (CT) anbieten. Das diagnostische Spektrum umfasse ein breites Angebot radiologischer Bildgebung, heißt es in der Mitteilung. Die ärztliche Leitung übernimmt Abdelhakim Sahel, der zuletzt am Universitätsklinikum des Saarlandes in der Abteilung für Neuroradiologie tätig war.

Das neue radiologische Angebot stärke die medizinische Versorgung in der Region. Ziel der Praxis sei es, „eine qualitativ hochwertige radiologische Versorgung mit kurzen Wegen und zeitnahen Untersuchungsterminen anzubieten“.

Terminvereinbarungen sind laut Mitteilung ab sofort möglich.