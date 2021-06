Seit dem 1. Juni betreibt Frederik Frößl eine Logopädiepraxis in der Trierer Straße. Frößl, der seine Ausbildung im Jahr 2016 begann, ist seit zwei Jahren examinierter Logopäde und hat zuvor bereits in anderen Praxen gearbeitet, bevor er sich dazu entschloss, eine eigene Praxis in der Kreisstadt zu eröffnen. „Als Kuseler Bub bin ich sehr stolz darauf, hier selbstständig zu sein und das Angebot um Gesundheitswesen bereichern zu können“, sagt Frößl. Er lege großen Wert darauf, dass jeder Patient individuell behandelt wird. „Es gibt keine vorgefertigten Schablonen. Das bedeutet, dass ich gemeinsam mit jedem Patienten eine individuelle Lösung für das jeweilige Problem erarbeite.“ Sein Angebot richte sich an jede Altersklasse – vom Kind mit Sprachstörungen, über Erwachsene mit Stimmproblemen, bis hin zur Reha-Behandlung für Schlaganfall-Patienten.