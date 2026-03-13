Die Stadtsanierung soll in Wolfstein „Am Ring“ weiter gehen. Eine dauerhafte Lösung für das Provisorium am Giebel neben dem früheren Haus Licht ist gefunden.

Nach dem Abriss des ehemaligen Hauses Licht waren „Am Ring“ in Wolfstein Probleme mit der Statik am Giebel des früheren Nachbarhauses entstanden. Im Dezember 2024 wurden eine provisorische Giebelverkleidung und -stütze angebracht. Wegen dieser war es nicht möglich, die ursprünglich vorgesehene Ausbauvariante für den durch den Abriss frei gewordenen Platz umzusetzen.

Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit. Die Umsetzung soll aufgrund der Haushaltslage in zwei Bauabschnitten erfolgen. Trotz Förderung über die Stadtsanierung muss die Stadt ihren Eigenanteil finanzieren, daher soll zunächst eine Stahlkonstruktion entstehen, um die Giebelwand zu sichern. Der Giebel soll ertüchtigt und dann die Fläche hergestellt und geschottert werden.

Der Stadtrat votierte einstimmig für das geplante Vorgehen. Die Arbeiten sollen möglichst bald erfolgen, sagt Stadtbürgermeister Christian Nickel. Über den zweiten Bauabschnitt rund um die Platzgestaltung könne zu einem späteren Zeitpunkt gesondert entschieden werden. „Wenn überhaupt“, wurde in der Sitzung in den Reihen des Stadtrats gemurmelt.