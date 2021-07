Susanne Kuczkowski übernimmt die Leitung des Pflegedienstes im Gesundheitszentrum Glantal. Die Pflegedirektorin bringt 33 Jahre Berufserfahrung mit. Zuletzt war sie im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein tätig.

Wie das Krankenhaus mitteilt, ist die 54-Jährige aktive Johanniter-Schwester und schreibt derzeit nebenberuflich an einer Bachelorarbeit mit dem Titel „Modernes Pflegemanagement eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung. Betrachtungen aus der Perspektive einer Pflegedirektorin“. Laut der Mitteilung will sich Kuczkowski auch in Meisenheim für die Akademisierung der Pflege stark machen.