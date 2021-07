Im März hat Pfarrerin Katharina Küttner die protestantische Pfarrstelle Theisbergstegen übernommen. Am Sonntag wurde die 31-Jährige während eines Gottesdienstes in der Peterskirche von Dekan Lars Stetzenbach feierlich eingesetzt. Der Pfarrstelle gehören 1500 Gemeindemitglieder aus Theisbergstegen, Godelhausen, Haschbach, Rutsweiler/Glan und Etschberg an. Die neue Pfarrerin ist Nachfolgerin von Simone Stetzenbach, die vor zwei Jahren in den Schuldienst ans Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium gewechselt war. Katharina Küttner ist in Mittelfranken geboren, wuchs jedoch in Bechhofen auf. Nach ihrem Theologiestudium schloss sich die praktische Ausbildung an, die sie in Heiligenmoschel und Bruchmühlbach abschloss. Neben dem Dekan wirkten an der Liturgie die Pfarrer Karsten Scholl aus Heiligenmoschel und Thomas Risser aus Bruchmühlbach mit.