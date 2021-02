Das Dorfgemeinschaftshaus soll noch attraktiver werden. Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates.

Das beliebte Wanderwegenetz rund um Börsborn zieht zahlreiche Besucher an. Die geplante Außentoilettenanlage, zu der das alte Feuerwehrhaus umgebaut werden soll, stellt für die Rundwanderwege eine Aufwertung dar. Barrierefrei und mit Wickeltisch für Babys und Kleinkinder soll sie sein.

„Der Spielplatz liegt ganz in der Nähe. Da werden sich auch die Eltern freuen, die Anlage dann nutzen zu können“, meint Bürgermeister Uwe Bier und kündigt an, dass in Kürze auch die neuen Spielgeräte geliefert werden.

Hoffen auf Leader-Förderung

50 000 Euro sind für den Umbau bereits im Haushalt eingeplant. Laut dem Umbauplan und der Kostenschätzung der ortsansässigen Architektin Christine Kuckert werden weitere rund 23 000 Euro benötigt. Die zusätzlichen Kosten möchte die Gemeinde in den Nachtragshaushalt aufnehmen. Das beschloss der Gemeinderat. Das Angebot der Architektin wurde befürwortet. Das Vorhaben wird allerdings nur umgesetzt, wenn die beantragte Leader-Förderung bewilligt wird. „Ohne Fördergelder geht das bei dieser Summe nicht“, sagte Ortschef Bier.

Neue Pächter

Damit Rollstuhlfahrer leichter ins Dorfgemeinschaftshaus kommen können, wird es für sie eine Hebeanlage geben. Der Besuch soll sich in jedem Fall lohnen, denn es wurde ein neuer Wirt für das Dorfgemeinschaftshaus gefunden. Seit 12. Februar gibt es dort wieder leckeres Essen und Kuchen, wegen Corona vorerst nur für außer Haus.

Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag. Nach der Pandemie kann dann in neugestalteten Innenräumen wieder vor Ort eingekehrt werden. Das verspricht auch der neue Name der Gaststätte „Treffpunkt Bürgerhaus“. Übernommen hat das Lokal das Ehepaar Ingrid und Harry Wagner, bekannt von der Seestube in Gries.