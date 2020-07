Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Kusel derzeit aus. Deswegen wurde eine neue LTE (4G)-Station in Offenbach-Hundheim errichtet. Die jetzt in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik. Laut Telefónica profitieren mehrere 1000 Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz. Mit der neuen LTE-Station verfüge der Ort nun über ein leistungsstarkes Mobilfunknetz und eine moderne Breitbandversorgung für die Nutzung sämtlicher digitaler Anwendungen.