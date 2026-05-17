Die protestantische Christuskirche in Ohmbach ist technisch aufgewertet worden – mit einer Lautsprecheranlage.

In der protestantischen Christuskirche in Ohmbach, die zur Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim gehört, ist eine Lautsprecheranlage installiert worden. Dadurch soll sich die Verständlichkeit bei Gottesdiensten deutlich verbessern, insbesondere Menschen mit Hörproblemen sollen von der Neuerung profitieren.

Bisher gab es vor Ort keine Möglichkeit der Tonübertragung. Mit der neuen Anlage sollen Wortbeiträge klar und verständlich wiedergegeben werden können. Darüber hinaus bietet die Technik die Möglichkeit, musikalische Beiträge zu unterstützen. Das Projekt wurde in Eigenleistung umgesetzt – durch Ehrenamtler der Kirchengemeinde. Es ist mit Kosten von 1300 Euro verbunden. Finanziell ermöglicht wurde die Anschaffung durch Spenden über den Förderverein der Kirchengemeinde. Auch im Jugendheim in Herschweiler-Pettersheim wird eine neue Lautsprecheranlage installiert.