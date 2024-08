Mariana Varejão Pinheiro ist die neue Kuseline. Beim Wahlabend auf Burg Lichtenberg am Donnerstag konnte sich die 21-Jährige aus Konken gegen zwei weitere Bewerberinnen durchsetzen. So aufgeregt sie vor dem Juryurteil war, so glücklich zeigte sie sich nach der Wahl: „Ich glaube, ich muss gleich weinen“, sagte sie. „Ich hoffe, ich bin eine tolle Kuseline“, fügte sie nur wenig später hinzu. Ihren Heimat-Landkreis will sie nach eigenen Worten ehrenvoll vertreten. In dem Amt der Repräsentantin des Landkreises Kusel löst Pinheiro ihre Vorgängerin Jil Biedinger ab. Offiziell beginnt die Amtszeit der neuen Kuseline mit der Kuseler Herbstmesse.