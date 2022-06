Lockere Konzertatmosphäre in der Innenstadt: Das will ab 9. Juni die neue Reihe „Lauter Sommerabende“ bieten. Über die Sommermonate, bis zum 18. August, präsentieren sich an sechs Abenden auf einer mobilen Veranstaltungsbühne verschiedene Künstler im Wechselspiel an verschiedenen Plätzen der Kaiserslauterer Innenstadt.

„Die Besucher dürfen sich jeden zweiten Donnerstag in der Zeit von 17 bis 21 Uhr auf ein attraktives Angebot zum Verweilen freuen“, so Alexander Heß, Leiter des Projektbüros für städtische Veranstaltungen und beim Citymanagement für Veranstaltungen und Stadtmarketing zuständig. Zu hören gibt es jede Woche eine Formation, die unplugged für gute Laune und lockere Stimmung sorgen soll. Für das Sommerambiente sorgen 100 Liegestühle, die vor den Bühnen aufgebaut werden. „Mit diesem neuen Konzept hoffen wir, die ortsansässige Gastronomie zu unterstützen und für eine höhere Frequenz in den anliegenden Geschäften zu sorgen“, erklärt der Veranstaltungschef.

Den Auftakt machen am 9. Juni auf dem Martinsplatz The Red Couch – pure acoustic music. Dahinter verbergen sich die beiden Musiker Pepe Pirmann (Gesang) und Markus Wille (Gitarre und Gesang) aus Zweibrücken. Mit zwei Stimmen und einer Gitarre wird von Marius Müller Westernhagen bis Queen alles auf der roten Couch gespielt, was den beiden Spaß macht. Im Saar-Pfalz-Kreis hat sich die rote Couch bereits einen Kultstatus erspielt. Gespielt wird überall, auf der großen Bühne ebenso wie in der kleinen Kneipe oder in der Sauna. Auch als Vorband von Künstlern wie der Münchner Freiheit oder Wolf Maahn ist das Duo unterwegs.

Am 23. Juni, gastiert vor der Stiftskirche mit Alex Breidt ein saarländischer Indie-Rock-Musiker, der allein mit Gitarre und Looper wie eine komplette Band klingt. Neben seinen eigenen Interpretationen bekannter Songs singt Alex in seinen eigenen Texten gerne von Schlumpfine bei Heidi Klum, Ex-Freundinnen, Altpapier und Amazon-Bestellungen auf dem Klo. Mit ironischem Charme singt er über Alltagswahnsinn, Massenhysterie und die philosophischen Fragen unserer Zeit. Er bedient sich in seinen Songs an den verschiedensten Musikrichtungen, so dass er sein Publikum immer wieder überrascht.

Weiter geht’s am 7. Juli auf dem Stiftsplatz mit dem Pfälzer Sänger und Songschreiber Tom Keller und der Pianistin, Songschreiberin und Sängerin Maria Blatz. Sie bringen ihre balladesken Interpretationen bekannter Hits ebenso wie eigene Songs.

Alte Bekannte treten am 21. Juli am Altenhof mit Acoustic Fight an, einer Coverband, die für ihren Mix aus Musik, Protest und Ironie bekannt sind, so die Presseinfo. Stilistisch verwurzelt zwischen Rock, Reggae und Pop, machen Pouya Nemati, Thomas Burckhardt und Toni Düll Weltmusik im besten Sinne. Die Interaktion und der Dialog mit dem Publikum spielen eine zentrale Rolle. Neben neuarrangierten Welthits von Bob Marley, The Police, Rage Against The Machine oder Tom Waits überraschen Acoustic Fight auch immer wieder mit Juwelen aus dem Underground und satirischen Perlen.

Am 4. August sind auf dem Schillerplatz Heinz Ficktion B2B Roddy | Visuals by Madlen Barth zu erleben. Dabei gibt es nicht nur Futter für die Ohren, sondern auch für die Augen. Der Kaiserslauterer DJ Heinz Ficktion und Roddy präsentieren gemeinsam mit Minimal und Deep-House die Klangkulisse für „Generative Kunst“ – 3D-Objekte, die sich passend zur Musik verändern. Unterstützt werden die beiden von der Virtual-Design-Studentin Madlen Barth.

Den Schlusspunkt unter ein hoffentlich gelungenes Programm setzen dann am 18. August am Riesenbrunnen Jens Vollmer & Friends. Drei Brass-Machine-Mitglieder spielen Rock-Pop-Soul, für diesen Sommerabend in relaxter Atmosphäre unplugged. Mit im Gepäck mit Sicherheit der ein oder andere Song aus dem reichhaltigen Brass-Machine-Programm, reduziert auf Piano, Saxophon und Gesang. Neben Bandleader Jens Vollmer vervollständigen Lokalmatadorin Sonja Volz am Gesangsmikrofon sowie Pianist Martin Preiser, bekannt aus der Jazzreihe in der Fruchthalle, das Trio.