Ein wichtiger Teil der noch ausstehenden Arbeiten am Bürgerhaus ist die neue Küche. Diese soll voraussichtlich im März 2021 kommen. Hierzu beschloss der Gemeinderat die Auftragsvergabe in Höhe von 16.000 Euro. Dank des angesparten Guthabens vom Kreisheimattag sei diese sogar komplett finanziert, teilte Ortsbürgermeister Markus Christian mit. Nicht in der Angebotssumme enthalten sei jedoch eine Industriespülmaschine, die noch angeschafft werden müsse. Durch den noch dieses Jahr gefassten Beschluss will der Gemeinderat außerdem von der niedrigen Mehrwertsteuer profitieren.