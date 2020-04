Eine neue Informationsplattform für den Landkreis Kusel haben junge Hobbymusiker gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung gegründet: Dein Kusel.

Die massiven Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie stellen viele Betriebe im Einzelhandel und Gastronomie vor große Herausforderungen. Der Ursprungsgedanke war, Musikern eine Videoplattform zu bieten, um dennoch ihr Publikum zu erreichen. Beim Gedankenaustausch haben Jasmin Horbach, Pascal Horbach und Tino Robeller festgestellt, dass der Bedarf an Information viel weitreichender ist.

Ziel ist es, für alle Unternehmer im Kreis Kusel eine Informationsplattform zu haben, um in diesen außergewöhnlichen Zeiten und danach Kontakt zu den Kunden aufrecht zu erhalten und aktuell zu informieren: Was biete ich an, wie kann man mich kontaktieren, wer kann wie und wo bestellen, gibt es Gutscheine und so weiter.

Benötigt wird ein kurzes Video (Querformat) mit der Botschaft an die Kunden und ein paar Informationen zu Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten. Videobotschaften können selbst aufgenommen werden, für einen professionelleren Auftritt kann man sich mit den Organisatoren in Verbindung setzen.

Jedes Unternehmen erhält sein eigenes „Schaufenster“ auf www.dein-kusel.de. Dort wird das eigene Video abgespielt sowie Infos gegeben.

Die Bereitstellung der Webseite sowie der Eintrag der Firma mit einer Videobotschaft und Informationsgrundlagen sind kostenlos.

Laut Kreisverwaltung steht das Grundgerüst der Webseite, es fehlt nur noch der Inhalt. Zu Beginn reicht auch schon eine kurze Information mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Info