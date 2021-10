Grünanlagen gestalten, ein Fotokurs oder etwas ganz anderes. Die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind vielfältig. Anregungen dazu, wie Projekte entwickelt werden können, und wer dabei hilft, soll eine Info-Veranstaltung zur Initiative „Ich bin dabei“ am 27. Oktober in der Brücker Turn- und Festhalle liefern.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal will mit der Teilnahme an der Initiative „Ich bin dabei“ neue Impulse für das Ehrenamt im Südkreis setzen. Engagement soll gefördert und unterstützt werden, sodass die 23 Gemeinden im Oberen Glantal weiter zusammengeschweißt werden. Bei der Info-Veranstaltung am 27. Oktober, Beginn ist um 15 Uhr, wird Sabine Bäcker, Referentin der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, zu Gast sein und gemeinsam mit Tobias Weber und Mona Schuck von der Verwaltung aufzeigen, wie sich Menschen vor Ort einbringen können. Weiterhin gibt es Infos zur Projekt-Werkstatt, die im November stattfinden wird. Dabei sollen die Ideen der Teilnehmer ausgefeilt werden. Bei der Umsetzung werden sie von vier Helfern aus der VG unterstützt.

Das Projekt „Ich bin dabei“ geht auf eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz zurück. Dahinter stecke der Gedanke, vorrangig Bürger zwischen 60 und 70 Jahren, aber auch Jüngere, bei ihrem Engagement zu unterstützen.

Info

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bei Tobias Weber, Telefon 06373 504201, E-Mail t-weber@vgog.de, oder Mona Schuck, Telefon 06373 504206, E-Mail m.schuck@vgog.de, möglich.