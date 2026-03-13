Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kusel stellt ab sofort eine App bereit, die Bürgerinnen und Bürgern Informationen und Services bietet. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Nutzerinnen und Nutzer können über die App auf Nachrichten, Hinweise und regelmäßig aktualisierte Informationen zugreifen. Dringende Neuigkeiten können per Push-Benachrichtigung direkt auf das Smartphone gesendet werden.

Die App soll die Buchung von Terminen für Online-Belehrungen und Formulare zum Download bieten. Laut Kreisverwaltung soll die App den Service „moderner, transparenter und bürgernäher gestalten“. Ein Feedback der Nutzerinnen und Nutzer werde ausdrücklich begrüßt. Die App soll weiterentwickelt werden, um den Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden. Sie steht ab sofort in den gängigen App-Stores bereit.