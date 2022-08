Die Küche in der Gaststätte der Schönbachtalhalle erhält einige neue Geräte. Dafür nimmt die Gemeinde gut 9700 Euro in die Hand, wie Ortsbürgermeister Johannes Roth auf Anfrage mitteilte.

Der Gasherd und die Fritteuse in der Küche seien in die Jahre gekommen. Sie werden nun durch neue Modelle ersetzt. Ebenso muss Roth zufolge die Küchenabluftanlage erneuert werden. Bereits angeschafft wurde ein Fettabscheider. Dieser Eilentscheidung Roths stimmte der Gemeinderat zu. Weder das Personal noch die Gäste sollen beim Besuch der Gaststätte unangenehmen Gerüchen ausgesetzt werden. Grund für das rasche Handeln war, dass der Tüv dieses Teil bemängelt hatte. Der Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung auch mehrheitlich für den Kauf der anderen Küchengeräte zu.