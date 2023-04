Eine zweite Gemeindeschwester plus, die eine halbe Stelle haben wird, soll bald ihre Arbeit aufnehmen. Das teilt der Landkreis auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Eine Gemeindeschwester plus gibt es im Kreis Kusel seit August 2021 – im zweiten Anlauf hatte es damals geklappt, in das Landesprojekt aufgenommen zu werden und Fördermittel für eine Stelle zu bekommen. Diese waren befristet, wurden dann bis Ende 2022 verlängert. Inzwischen sei eine neue Förderrichtlinie in Kraft, informiert die Verwaltung, wonach es bis Ende 2024 eine Zuwendung für 1,5 Stellen Gemeindeschwester plus gebe. Die Ausweitung der Förderung sei aufgrund einer erneuten Antragstellung durch den Landkreis erfolgt. Elisabeth Schneider, die seit Juli 2022 diese Fachstelle bekleidet, wird also Verstärkung bekommen. Das Auswahlverfahren sei abgeschlossen, die halbe Stelle solle demnächst besetzt werden.

Die Kreisverwaltung hatte darauf gedrungen, eine Gemeindeschwester plus in den Landkreis zu holen, hat der Kreis doch landesweit den höchsten Anteil der Über-80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Als es im ersten Anlauf nicht geklappt hatte mit der Förderung, hat der Landkreis selbst die Stelle des Koordinators für Seniorenangelegenheiten geschaffen, die noch immer mit Uli Urschel besetzt ist. Ziel des Projektes Gemeindeschwester plus – in Kombination mit dem Koordinator für Seniorenangelegenheiten – ist es, dass ältere Mitbürger so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben können. Einen Pflegefachkraft soll ihnen beratend zur Seite stehen.