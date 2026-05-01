Drei neue Filme geben ab sofort Einblicke in das historische Handwerk der Region im Landkreis Kusel. Sie sind auf dem Youtube-Kanal des Smart-City-Projekts „Land L(i)eben“ unter www.youtube.com/@landlieben-kusel kostenfrei abrufbar. Produziert wurden die Filme im Rahmen des Teilprojekts „Kulturschätze.digital“ für das Alte Welt Museum in Nußbach, die Alte Schmiede in Bedesbach sowie das Diamantschleifermuseum in Brücken informiert die Kreisverwaltung Kusel in einer Pressemitteilung. „Die Produktionen widmen sich auf anschauliche Weise dem Arbeiten und Leben vergangener Zeiten“, heißt es weiter.

In den Mittelpunkt würden traditionelle Handwerkstechniken gerückt, „die einst den Alltag der Menschen prägten und heute als wertvolles Kulturerbe gelten“, schreibt die Verwaltung. „Durch sorgfältige filmische Aufbereitung werden diese Tätigkeiten für ein breites Publikum verständlich und erlebbar gemacht.“ Ein Höhepunkt der Filme seien integrierte Animationen, die komplexe Abläufe und historische Zusammenhänge erklären. Sie seien eine Ergänzung zu den realen Aufnahmen und ermöglichten einen modernen Zugang zu den Themen – „informativ, visuell ansprechend und leicht verständlich“. Gerade für jüngere Zielgruppen eröffnen die Animationen laut Verwaltung einen zeitgemäßen Zugang.