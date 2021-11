Das Gebäude der Polizeiinspektion Lauterecken wird saniert. Es wurde eingerüstet, um die Fenster inklusive Rollläden und Außentüren auszutauschen. Die Arbeiten sollen in dieser Woche beginnen und in etwa 50 Werktagen beendet sein. Gleichzeitig werde die Gelegenheit genutzt, informiert der Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), um auf dem Dach lose Ziegel zu befestigen und eventuell undichte Stellen zu beseitigen. Außerdem wird die Sandsteinfassade ausgebessert, Fugen neu verfüllt. Diese Arbeiten an Dach und Fassade sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Nach Auskunft des LBB sind die Kosten für den Austausch der Fenster mit rund 136.000 Euro veranschlagt, das Gerüst kostet rund 23.000 Euro. Da noch nicht klar ist, wie groß die Schäden an Dach und Fassade sind, sind auch die Kosten noch nicht genau beziffert.