Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unverhoffter Geldsegen: Dass Welchweiler noch in diesem Jahr in den Genuss von Zuschüssen für die Sanierung des örtlichen Friedhofes kommen würde, damit hatte Ortsbürgermeister Horst Christoffel nicht gerechnet. Der Bau einer neuen Friedhofsmauer kann nun in Angriff genommen werden.

Der Ortsgemeinderat stellte deshalb 42.000 Euro für die Sanierungsarbeiten nachträglich in den Haushalt ein. Laut Christoffel wäre die Sanierung, zu der auch ein neuer Anstrich