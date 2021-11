Die Feuerwehren Grumbach und Relsberg feierten am Freitagabend am Grumbacher Feuerwehrgerätehaus die Übergabe zweier Fahrzeuge.

Bürgermeister Andreas Müller und Wehrleiter Markus Böhmer übergaben beiden Löscheinheiten die Kleinlöschfahrzeuge (KLF). Sie bringen maximal 5,5 Tonnen auf die Waage und haben 500 Liter Löschwasser an Bord, die für eine Bekämpfung von Kleinbränden eingesetzt werden können – ohne dass ein Schlauch an einen Hydranten angeschlossen werden muss. Kosten: jeweils 95.000 Euro, wobei das Land insgesamt 63.000 Euro beisteuerte.

Der Bürgermeister hob die Bedeutung einer guten Ausrüstung für die 600 Feuerwehrleute der VG hervor, die in den vergangenen Jahren im Schnitt rund eine Million Euro für entsprechende Ausrüstung ausgegeben habe. Relsbergs Wehrführer Marco Werner sprach von einer „klasse Sache“ und einem großen „Schritt in die Zukunft“. Denn es sei das erste Mal, dass die Wehr in Relsberg ein neues Fahrzeug erhalten habe. Das neue KLF kam bereits in Hefersweiler zum Einsatz, wo ein brennendes Auto gelöscht werden musste.

Der Grumbacher Wehrführer Alexander Lauwe sagte, seine Löscheinheit habe vor der Anschaffung einen sechsköpfigen Arbeitskreis gebildet, der dafür gesorgt habe, dass ein „genau auf die Grumbacher Feuerwehr zugeschnittenes Fahrzeug angeschafft wird“. Wie wichtig ihm und seinen Kameraden das neue Fahrzeug ist, zeigte sich darin, dass von den 16 Mitgliedern 15 zur Feier gekommen waren. Der fehlende Kamerad habe wegen seiner Spätschicht nicht dabei sein können, sagte Lauwe.