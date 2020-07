Durch die zweijährige Vollsperrung in Dunzweiler, die am Montag, 6. Juli, beginnt, kommt es selbstredend auch zu Änderungen im Busverkehr. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ändern sich Wege und Zeiten auf den Linien 287 und 288, die nur aus Richtung Schmittweiler bis zur Haltestelle Ortsmitte fahren werden. Die Haltestelle „Dunzweiler Wartehalle“ wird in dieser Zeit nicht bedient. Diese Regelung gilt zunächst für die Sommerferien, zu Schulbeginn wollen sich die Verantwortlichen den Baufortschritt anschauen und den Fahrplan womöglich anpassen. An den Haltestellen hängen die geänderten Fahrpläne aus, Infos gibt es auch unter www.vrn.de sowie unter 0621 1077077 oder 06381 6089440.