Obwohl das Eiscafé am Marktplatz geschlossen ist, bieten die neuen Pächter auf dem Marktplatz Kugeln und Eisbecher an. Verkauft wird aus einem Holzstand der Stadt – und das so lange, bis das neue Domizil bezugsbereit ist.

Christian Pressler und seine Frau Stefanie haben gerade die Sahnemaschine aus der Wartung geholt und sind nun damit beschäftigt, einen neuen Kaffeeautomaten in der Holzhütte auf dem Waldmohrer Marktplatz einzurichten. Die Beiden sind das neue Pächter-Paar für das Eiscafé. Da die Räume dort noch auf Vordermann gebracht werden müssen, hat die Stadt den Presslers einen Holzstand zur Verfügung gestellt, der nun als provisorische Eisdiele dient. „Es ist momentan noch alles etwas improvisiert, aber es wird“, sagt Christian Pressler.

Stefanie und Christian Pressler kommen aus Homburg, und die Hierarchie in Sachen Waldmohrer Eiscafé scheint eindeutig geklärt. Obwohl sie als Paar als Pächter auftreten, „ist meine Frau ist die Chefin“, betont der gebürtige Bayer. Stefanie Pressler war Angestellte im Eiscafé Ecker in Homburg-Erbach. Inhaber Jürgen Ecker hat ihr beigebracht, wie Eis hergestellt wird. Nachdem sich Ecker zurückgezogen hatte, haben die Presslers das saarländische Eiscafé sowie die dazugehörende Manufaktur übernommen. Nun kommt noch die Filiale am Waldmohrer Marktplatz hinzu, die ebenfalls den Namen „LaLuna“ tragen soll.

Lange Lieferzeiten

Bis sie in das ehemalige La Piazza einziehen können, wird noch einige Monate dauern. „Ich denke Ende des ersten Quartals im nächsten Jahr ist realistisch“, sagen beide. Derzeit werde die frühere Eisdiele leergeräumt, gereinigt, saniert und dann erst wieder neu aufgebaut. Viele Maschinen, die Theke und Möbel haben lange Lieferzeiten, schildert Familie Presser, die von acht bis neun Monate sprechen. Zur Erinnerung: Der vorherige Eisdielen-Besitzer, Emanuele Valzano, führte einen knapp zwei Jahre währende Auseinandersetzung mit der Stadt, die mit dem Service, der Speisequalität und der Sauberkeit im La Piazza unzufrieden war. Zunächst wurde der Mietvertrag mit den Betreibern gekündigt, später folgte eine Räumungsklage. Im April dieses Jahres wurde der Streit vor dem Landgericht Zweibrücken beigelegt.

Nun folgt der Neuanfang mit Stefanie und Christian Pressler – wenn zurzeit auch „nur“ im Holzstand. Acht Sorten werden dort angeboten, zudem verschiedene Eisbecher. „Im Laufe dieser Woche kommt eine neue mobile Gefriertheke, dann werden es noch zwei Sorten mehr“, sagt die Eismacherin. Was in den Gefrierbehältern landet, darüber entscheide sie selbst – nach eigenem Geschmack. „Ich probiere immer wieder Neues aus.“ Jede neue Sorte werde danach von ihrem Ehemann und den vier gemeinsamen Kindern Leandro (13), Kilian (11), Aurelio (8) und Amelia (5) getestet. „Wenn es allen schmeckt, kommt die neue Sorte auf die Karte.“ Das wichtigste Kriterium sei, dass „es nach dem schmeckt, was es letztlich ist“, betont Stefanie Pressler. Es bringe nichts, ein Butterkeks-Eis zu kreieren, wenn es wie „normale“ Vanille schmeckt.

Sobald sommerliches Wetter Einzug hält, soll es neben dem Straßenverkauf auch einige Tische und Stühle auf dem Marktplatz geben. Geöffnet ist im täglich vom Mittag bis zum Abend, im Juni werden die Öffnungszeiten zwei Stunden verlängert. Montags ist Ruhetag.