Der Paketdienst DHL hat eine weitere Packstation in Betrieb genommen und reagiert damit auf den weiterhin boomenden Onlinehandel. In der Fritz-Wunderlich-Straße 26 bei der Jet-Tankstelle können Kunden künftig rund um die Uhr ihre Pakete abholen und frankierte Sendungen verschicken. Deutschlandweit möchte die Deutsche Post DHL bis Ende 2023 rund 15.000 Packstationen zur Verfügung stellen, derzeit gebe es knapp 8200 solcher Stationen. Im Kreis gibt es beispielsweise weitere Packstation in Schönenberg-Kübelberg in der Festwiesenstraße sowie in Waldmohr am Penny-Markt. Eine Anmeldung für den kostenfreien Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation. Um Pakete an der Station abzuholen, müssen Kunden die DHL Paket App herunterladen, teilt die Post mit.