Die Anzahl der Menschen, die sich im Kreis Kusel seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert haben, ist auf insgesamt 152 angestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, wurde am Dienstag je eine Neuinfektion aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Kusel-Altenglan gemeldet. Damit steigt der sogenannte Inzidenz-Wert, also die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, im Kreis Kusel auf 13. Derzeit befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 15 Menschen aus dem Landkreis in Quarantäne.