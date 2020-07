Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch vier neue Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Demnach ist die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen auf insgesamt 96 angestiegen. Am Montag war der erste neue Fall aufgetreten, nachdem der Landkreis zuvor seit dem 3. Juni „coronafrei“ gewesen war. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich bei den nun positiv getesteten Personen um Mitarbeiter einer Baufirma aus Norddeutschland, die gemeinsam in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gearbeitet und gewohnt haben. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, besteht der Bautrupp insgesamt aus acht Arbeitern. Neben dem bereits am Montag positiv getesteten Mann seien vier weitere Arbeiter positiv getestet worden; bei drei weiteren Personen sei der Test negativ gewesen. Alle bleiben laut Kreisverwaltung nun aber für mindestens zwei Wochen in angeordneter Quarantäne.