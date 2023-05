Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit September betreiben Antonia und Achim Jung den Campingplatz am Königsberg in Wolfstein. Der Platz liegt derzeit in Winterruhe, doch wird an Neuerungen wie Unterkünften im Route-66-Stil und einer Regional-Ecke im modernisierten Shop gearbeitet.

40 Campingplätze von Dänemark bis Österreich hatten Antonia und Achim Jung sich schon angeschaut, als der Anruf von Reginald Burgers kam. Der ehemalige Betreiber des Campingplatzes am Königsberg