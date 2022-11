Immer wieder erhält Ortsbürgermeister Peter Koch Anfragen, ob im Ort noch Bauland zu Verfügung steht. Allerdings muss er die Anrufer enttäuschen. Zumindest noch.

Unbebaute Grundstücke in Bedesbach sind derzeit Mangelware. Es gibt weder ein Baugebiet noch eine Baulücke, in denen Interessierte sich den Wunsch vom Eigenheim erfüllen können. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, neues Bauland auszuweisen. Wie Koch auf Anfrage mitteilte, sollen oberhalb des Friedhofs bis zu acht Bauplätze entstehen. Die Gemeinde habe die Grundstücke bereits gekauft. Neben dem Bebauungsplan müsse die Verbandsgemeinde den Flächennutzungsplan anpassen. Koch geht davon aus, dass die Gemeinde in zwei Jahren die Grundstücke verkaufen könne.